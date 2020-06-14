«Неужели я это так оставлю?!»: Глава МВД пообещал найти угрожавших жене пострадавшего в Гродно милиционера и начальнику Гродненского УВД

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О том, что в адрес жены пострадавшего правоохранителя и главы УВД Гродно прозвучали угрозы, глава МВД рассказал в эфире телеканала ОНТ в субботу, 13 июня.

Так, комментируя актуальную ситуацию с предвыборной кампанией в стране, министр силового ведомства сообщил, что милиция следит: «Кто себя как ведет и к чему призывает, какие выдают лозунги».

Кроме того, Караев рассказал о состоянии здоровья потерпевшего во время задержаний на пикете Сергея Тихановского в областном центре милиционера.

- Никто не говорил, что у него (Прим.: пострадавшего милиционера) особенно тяжелые повреждения. Он уже нормально - в строю. Другой вопрос, что его супруге пошли угрозы. Мы естественно установим (угрожавших - Ред.), - пояснил глава МВД.

Еще министр заявил, что и в адрес начальника Гродненского УВД, который за неделю до событий на пикете оказался в больнице из-за инфаркта, также угрожали неизвестные.

- Неужели я это так оставлю в покое?! Да никогда, - заверил Юрий Караев.

В целом говоря о ходе предвыборной кампании в Беларуси, руководитель МВД уточнил, что ведомство работает, и милиция присутствует на пикетах и других мероприятиях, но не в форме, чтобы «глаза не мозолить, не давить на людей».

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