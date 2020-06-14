2020-06-14T09:41:16+03:00
Минск
КП Беларусь

СК официально: Летом 2020 года прозвучат первые приговоры по делу о взрыве салюта на 3 июля в Минске

Спустя год после трагедии виновные предстанут перед судом
Надежда БУТОВИЧ
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Судебные заседания по делу о взрыве в Минске начались в апреле, но были приостановлены на неопределенный срок.Судебные заседания по делу о взрыве в Минске начались в апреле, но были приостановлены на неопределенный срок.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Взрыв произошел в Минске в 2019 году во время праздничного салюта 3 июля. Точнее взорвалась сам салют, но неправильно и заряды полетели в толпу. Спустя почти год после трагедии в Следственном комитете Беларуси заявили, что летом 2020 года суд вынесет приговоры по первой части этого громкого уголовного дела, информирует БелаПАН со ссылкой на телеканал ОНТ.

- Уголовное дело в отношении ряда должностных лиц Минской военной комендатуры выделено в отдельное производство. Правовая оценка их действиям будет дана в отдельном порядке, - уточнил председатель СК Иван Носкевич.

Известно, что суд по делу о взрывах в Минске на День Независимости Беларуси начался 2 апреля 2020 года. Но из-за того, что один из потерпевших не получил судебную повестку, в судебном процессе был объявлен перерыв на неопределенное время.

Напомним, во время праздничного салюта от четырех взрывов пострадали 11 человек, одна женщина скончалась на месте трагедии. Подозреваемых обвиняют в нарушении правил обращения со взрывоопасными веществами и пиротехническими изделиями, что по неосторожности привело к смерти человека.

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Следствие считает, что пиротехника могла быть некачественной (подробности).

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Наталья с дочкой в момент взрыва находилась на берегу Свислочи (подробности).

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