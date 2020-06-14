«Я двухметровый амбал – десантура воплоти»: Десантники возмущены видео, которое Филипп Киркоров опубликовал в Инстаграме

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Шоумен Филипп Киркоров на днях опубликовал в соцсети юмористическое видео. В одной из серий скетч-сериала #вмаскишоу артист предстал в образе «Киркорова, который играет десантника». Опубликованное видео взбудоражило представителей десантных войск и общественность, пишет РИА-Новости.

Так удалить запись со всех площадок в сети, а затем извиниться перед десантниками потребовал у Филиппа Киркорова экс-глава ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов.

Сюжет скетч-шоу не понравился представителям российского десанта. Фото: Instagram @fkirkorov

- Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников - тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага, - рекомендовал депутат и бывший командующий Воздушно-десантными войсками.

А как вы считаете, действительно ли оскорбляет данное видео десантников?

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