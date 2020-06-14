После заявления Лукашенко о том, что ЖКХ должны работать «как скорая», КГК в Витебской области примет жалобы от граждан

В Госконтроле говорят, что пока ЖКХ медленно реагируют на претензии граждан, а некоторые вопросы решают только после вмешательства со стороны комитета. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Для этого на 16 и 17 июня назначены прямые телефонные линии

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Ранее «Комсомолка» писала о том, что во время рабочего визита в Полоцк, белорусский президент говорил о работе службы «115» - обращения по вопросам ЖКХ, на которую, по его словам, сейчас много нареканий.

Не откладывая проблему, в КГК по Витебской области решили проанализировать работу службы и также услышать мнения людей. Для этого представители Госконтроля проведут горячие линии по вопросам отрасли ЖКХ, проинформировала belta.by со ссылкой на областной КГК.

Звонки от населения на горячую линию (80212) 37-61-78 представители комитета будут принимать в рабочее время с 10.00 до 17.00 часов во вторник и среду, 16 - 17 июня.

- Будут изучаться мнения людей о том, как качественно рассматриваются обращения, исполняются ли заявки своевременно и в полной мере. Как быстро исполкомы и предприятия ЖКХ реагируют на критику и предложения по совершенствованию работы, - пояснили в областном КГК.

Пока же в Госконтроле заявили, что созданная в 2019 году система мониторинга, показывает слабую оперативность по решению вопросов и претензий в жилищно-коммунальной сфере, поступающих от граждан.

- Например, в 2020 году только после вмешательства Госконтроля на Витебщине двум гражданам снизили оплату слуг водоснабжения и водоотведения. Платежи до этого начисляли в большем размере, так как по вине водоканализационного хозяйства граждане пользовались неисправными счетчиками, - рассказали представители ведомства.

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