Фотофакт. Более 3,4 тысячи новобранцев 13 июня приняли присягу на верность Родине, из-за коронавируса - без родственников

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В войска Беларуси поступило пополнение, сообщили в пресс-службе Минобороны в официальном Telegram-аккаунте.

И в субботу, 13 июня, военнослужащие принесли присягу. Всего новое пополнение в белорусских Вооруженных силах превысило 3400 человек. Больше всего новобранцев - 1,3 тысячи военнослужащих принимали присягу на верность родине в 72 гвардейском объединенном учебном центре. На базе крупнейшего учебного соединения ВС Беларуси прошло торжественное мероприятие, где присутствовал также министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.

- Впервые присяга проходит без родителей и ваших близких, - обратился глава Минобороны к новобранцам. - Такое решение принято, чтобы сохранить стабильную санэпидемиологическую остановку в армии. Но рядом с вами, плечом к плечу стоят ваши боевые друзья - это ваша семья на период службы.

В тоже время для родителей во всех частях и войсковых соединениях Беларуси были организованы видеотрансляции на YouTube-канале «Воен ТВ», соцсетях и мессенджерах.

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