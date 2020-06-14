2020-06-14T11:37:03+03:00
Политика
КП Беларусь

Фотофакт. Более 3,4 тысячи новобранцев 13 июня приняли присягу на верность Родине, из-за коронавируса - без родственников

В Вооруженные cилы Беларуси поступило пополнение
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусские войска пополнились новобранцами. Фото: Минобороны.Белорусские войска пополнились новобранцами. Фото: Минобороны.
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В войска Беларуси поступило пополнение, сообщили в пресс-службе Минобороны в официальном Telegram-аккаунте.

И в субботу, 13 июня, военнослужащие принесли присягу. Всего новое пополнение в белорусских Вооруженных силах превысило 3400 человек. Больше всего новобранцев - 1,3 тысячи военнослужащих принимали присягу на верность родине в 72 гвардейском объединенном учебном центре. На базе крупнейшего учебного соединения ВС Беларуси прошло торжественное мероприятие, где присутствовал также министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.

- Впервые присяга проходит без родителей и ваших близких, - обратился глава Минобороны к новобранцам. - Такое решение принято, чтобы сохранить стабильную санэпидемиологическую остановку в армии. Но рядом с вами, плечом к плечу стоят ваши боевые друзья - это ваша семья на период службы.

В тоже время для родителей во всех частях и войсковых соединениях Беларуси были организованы видеотрансляции на YouTube-канале «Воен ТВ», соцсетях и мессенджерах.

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Фотофакт. Более 3,4 тысячи новобранцев 13 июня приняли присягу на верность Родине, из-за коронавируса - без родственников
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