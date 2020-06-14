На Соже в Гомеле рыбацкая лодка врезалась в плавучий кран: рыбак в реанимации

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О столкновении двух речных судов на Соже в областном центре пресс-служба МЧС сообщила в воскресенье, 14 июня.

В Гомеле столкнулись рыбацкая лодка и плавучий кран, сообщили очевидцы в МЧС около 10.10 часов. На место ЧП незамедлительно выехали представители ОСВОДа и спасатели, наряд правоохранителей.

- Из воды на месте «крушения» были спасены двое мужчин. Один из рыбаков был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Второму рыбаку помощь медиков не понадобилась. После столкновения с краном лодка пошла на дно, - рассказали в пресс-службе.

По факту происшествия идет расследование, обстоятельства столкновения устанавливаются.

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