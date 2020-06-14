Эйсмонт сообщила о 15 задержанных в деле по «Белгазпромбанку» и добавила: «Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно»
Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во время расследования дела «Белгазпромбанка» изъято свыше 4 миллионов долларов, арестованы топ-менеджеры и экс-управленцы финучреждения.
В воскресенье, 14 июня, появился официальный комментарий Натальи Эйсмонт. В интервью российскому ресурсу РБК пресс-секретарь белорусского президента сообщила о признательных показаниях задержанных по делу дочерней компании «Газпрома». Ранее ресурс публиковал официальное заявление экс-главы банка и возможного претендента на президентский пост Виктора Бабарико, который назвал события в «Белгазпромбанке» рейдерским захватом.
- Дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены по серьезным статьям. Речь идет о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере, - заметила Эйсмонт.
Также она добавила, что правоохранителями в рамках расследования дела изъяты «огромные суммы, ценные бумаги, золото, картины».
- Пятнадцать фигурантов задержаны. И человек, у которого вы взяли интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания. В том числе и против него, - резюмировала пресс-секретарь Лукашенко.
Далее подробности дела она разъяснять не стала, попросив обращаться за этим в пресс-службу КГК Беларуси. Однако прокомментировала якобы запугивания со стороны действующего главы республики.
- Касаемо устрашений, о которых заявлялось, могу сказать однозначно: нынешнему президенту запугивания и давление как раз совсем не нужны. Более того, это может быть во вред. Однако закон есть закон, - констатировала пресс-секретарь президента Беларуси.
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