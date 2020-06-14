Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июня 2020 года: 5 умерших за сутки, почти 1000 выздоровевших и все меньше новых инфицированных

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июня 2020 года

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В воскресенье, 14 июня, на странице в Telegram пресс-служба Минздрава сообщила актуальную информацию по официальной статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Так за прошедшие сутки в Беларуси коронавирус диагностирован у 732 пациентов. Общее число еще немного приблизилось к новому психологическому рубежу в пятьдесят пять тысяч и на 14 июня составляет 53 973 человек.

- За прошедшие сутки в стране выздоровели и выписаны 992 пациента. С начала пандемии перебороли вирус 30 тысяч 103 пациента, - сообщили статистику о вылеченных больных в Минздраве.

С начала пандемии в лабораториях по всей стране проведено 733 тысячи 788 тестов для определения COVID-19. Работа не останавливается даже в выходные дни, и за сутки с 13 на 14 июня было сделано 19,464 тысячи тестов.

К сожалению, Минздрав сообщил о 5 новых смертях на 14 июня. Всего за время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 308 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

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