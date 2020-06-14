2020-06-14T13:31:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ночное ДТП в Лепеле: Opel на скорости врезался в магазин, пострадали двое

По факту аварии идет проверка
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не справился с управлением и въехал в продмаг. Фото: МЧС.Водитель не справился с управлением и въехал в продмаг. Фото: МЧС.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в райцентре на Витебщине ночью с субботы на воскресенье, рассказали в пресс-служба МЧС.

В дежурную службу спасателей в Лепеле около 02.15 часов позвонили представители РОВД, которые первыми прибыли на место аварии. Сообщалось, что легковой автомобиль на скорости врезался в здание отдельно стоящего магазина, один человек оказался зажат в салоне.

- На месте выяснилось, что легковой «Опель Омега» на скорости въехал в продмаг. Водитель смог сам выбраться из искореженной иномарки, а вот пассажира зажало в машине. Его с помощью аварийного-спасательного оборудования деблокировали и передали медикам. Помощь врачей потребовалась обоим пострадавшим, после осмотра на месте аварии их госпитализировали, - уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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