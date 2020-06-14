Белпочта предупредила: В интернете появился ее сайт-подделка, который снимает деньги с карточек клиентов
Правоохранители постоянно предупреждают о все новых схемах мошенничества в интернете. Часто ловушки для граждан и их денег маскируются крупными предприятиями и организациями. Так произошло и с «Белпочта», репутация которой пострадала из-за сайта мошенников.
О том, что в сети появился фальшивый сайт, замаскированный под «Белпочту», сообщила пресс-служба РУП.
- Для того, чтобы похищать деньги с банковских карт пользователей, злоумышленники создали фейковый сайт на домене, замаскированным под «Белпочту», - пояснили в пресс-службе.
РУП "Белпочта" предупредила - сайт на фото - фейковый. Фото: belpost.by.
Сначала на бесплатных площадках в интернете они размещают объявления о продаже товаров, а потом предлагают его оплатить через сервис «якобы Белпочты». Покупатель переходит по ссылке на фишинговый сайт «bel-post.by» (Прим.: в цвете и с логотипом настоящей «Белпочты») и вносит личные данные и информацию о банковском счете. А дальше с карты исчезают все с деньги.
- К подлинному сайту «Белпочты» подобные интернет-ресурсы отношения не имеют! Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму необходимо внимательно проверить достоверность доменного имени сайта и убедиться в его подлинности. Настоящий сайт «Белпочты» - belpost.by, - пояснили в пресс-службе.
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