2020-06-14T14:19:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ушли в глубь леса и не смогли выйти»: в Молодечненском районе спасли супругов-грибников

Подробности сообщила пресс-служба МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Супруги пошли в лес за грибами и потерялись. Фото: МЧС.Супруги пошли в лес за грибами и потерялись. Фото: МЧС.
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О потерявшихся в лесном массиве супругах спасателям стало известно днем в субботу, 13 июня, сообщили на сайте МЧС.

- Звонивший рассказал, что нужна помощь в поиске потерявшихся в лесу мужчины и женщины. Они затерялись в чаще в районе деревни Решетки, что в Молодечненском районе, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о потерявшихся грибниках поступило спасателям около 14.15 часов. А уже спустя час, в 15.16 часов, супругов благополучно нашли живыми и здоровыми.

- Выяснилось, что пара ушла в лес за грибами с самого утра. Но зайдя в глубь леса, они потерялись и самостоятельно выйти уже не смогли. В поисках участвовали сотрудники местного РОВД и спасатели. Медпомощь супругам не понадобилась, - добавили в МЧС.

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