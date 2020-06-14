2020-06-14T16:34:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Без Тихановской и очередей. В Беларуси продолжают собирать подписи

Бабарико уже сдает подписи, а Тихановской придется отправиться в турне по Беларуси
Павел МИЦКЕВИЧ
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Очередной день сбора подписей прошел без Тихановской и очередейОчередной день сбора подписей прошел без Тихановской и очередейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В воскресенье, 14 июня, в Беларуси прошли последние массовые пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты страны. Однако не такие массовые, как обычно: очередей на сотни метров на «Комаровке» в Минске и в других городах уже не было. Дело в том, что претендент Светлана Тихановская призвала не ставить пикеты в эти выходные дни, чтобы не подвергать членов своей инициативной группы и других людей угрозе задержания из-за провокаций.

Команда Виктора Бабарико тоже стала приостанавливать сбор подписей, собрав в три раза больше необходимого числа - 335 тыс. Сейчас штаб Бабарико ведет работу по проверке подписей - большая часть уже прошла эту процедуру. В избиркомы сданы первые 75 тыс. проверенных подписей. Однако в Минске пикеты за Бабарико, как и за большинство других претендентов, еще стояли на «Комаровке». Сбор подписей прекращается в пятницу, 19 июня.

В Беларуси продолжают собирать подписи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси продолжают собирать подписиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, Светлане Тихановской на этой неделе придется отправиться в турне по Беларуси, чтобы лично сдать собранные подписи в избиркомы. Ведь многие местные координаторы ее инициативной группы находятся за решеткой, а по новому законодательству, только они могут сдавать подписи. Либо - руководитель инициативной группы. В случае с Тихановской это тоже не проходит: ее мужа посадили в СИЗО. Выбора не остается: сдать собранные подписи имеет право только сама претендент.

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