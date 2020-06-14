Бабарико записал обращения к избирателям на случай, если его задержат Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико заявил, что у его команды есть план на случай, если самого участника предвыборной гонки задержат. Оппонент действующего президента уже записал серию различных видеообращений к избирателям, которые будут опубликованы в зависимости от того, как будут развиваться события. Бабарико заверил, что он заранее согласовал со своим штабом все возможные будущие действия на тот случай, если окажется за решеткой.

- У нас на сегодня все готово к тому, чтобы даже без меня дойти до 9 августа. Мы ко всем развитиям событий готовы, - цитирует претендента издание rbc.ru.

Также Бабарико рассказал, что члены его инициативной группы уже сдали в избиркомы около 100 тысяч подписей. Всего, напомним, собраны более 335 тыс. подписей.

- Люди наконец-то поверили, что банкир - это человек, который понимает, что такое риск, что такое система управления рисками, - продолжил возможный кандидат в президенты. - Во многих вещах мы работаем на опережение. И точно понимаем сценарии.

По словам Бабарико, такие сценарии у его команды есть не только до 9 августа, но и после дня выборов. Детали пока не раскрываются.

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