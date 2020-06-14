В 24 районах страны введены ограничения на посещение лесов

В некоторых районах высокий класс пожарной опасности, поэтому там посещать леса пока нельзя. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Минской области таких районов всего пять, а в Гомельской - 18

Изменить размер текста: A A

Запреты и ограничения на посещение лесов сохраняются в 24 районах Беларуси, сообщает belta.by со ссылкой на Министерство лесного хозяйства.

На это воскресенье, 14 июня, ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Минской области - Березинском, Крупском, Любанском, Смолевичском и Стародорожском. В Гомельской области запрещено посещать леса таких районах, как в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Светлогорском, Хойникском и Чечерском. На Могилевщине запрет введен в Шкловском районе.