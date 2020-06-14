В понедельник, 15 июня по Беларуси местами пройдут сильные дожди и грозы

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15 июня, в предстоящий понедельник, на большей части страны будет дождливо. А в отдельных районах страны пройдут грозы и сильные дожди, сообщает pogoda.by.

Днем в восточных районах воздух прогреется до +29. В Бресте днем до +23, в Гродно до +22, в Витебске до +27, в Могилеве до +27. Теплее всего будет в Гомеле - здесь столбик термометра покажет +29. В Минске потеплеет до +24.

Хотя уже со вторника по предсказаниям сайта gismeteo.by погода будет улучшаться - температура поднимется до +24 градусов, а со среды будет в основном солнечно, хотя в некоторых местах по стране все же будут дожди.