2020-06-14T19:31:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой

Местные жители говорят, что рыба плавает вверх брюхом, а где-то местами на поверхности реки видна маслянистая пленка
Евгения ПОПКО
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Местные жители сообщают о гибели рыбы в реке. Фото: vk.com/fishinggrodnoregionМестные жители сообщают о гибели рыбы в реке. Фото: vk.com/fishinggrodnoregion
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О том, что на Немане мор рыбы, сообщается в группе ВКонтакте "Рыбалка в Гродно". Там опубликовано много фотографий и видео погибшей рыбы, в том числе в черте города.

Происходящее местные жители называют экологической катастрофой и пишут тревожные комментарии: "Невозможно ловить, плавает вверх брюхом по всей реке, под ногами. Судаки по килограмму, крупная плотва, окунь", "Верхний Неман. Местами видна маслянистая плёнка, на фото не видно".

Специалистам предстоит выяснить, что произошло.

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Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой
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