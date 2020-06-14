2020-06-14T20:34:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях

Такая мера принята на период эпидемиологического неблагополучия
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В Браславском районе ношение маски стало обязательным.В Браславском районе ношение маски стало обязательным.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Браславский райисполком принял решение "на период эпидемиологического неблагополучия" ввести обязательное использование масок в магазинах, аптеках, отделениях банков, связи, почты, транспорта и других объектах массового пребывания людей. При этом обслуживать посетителей, не использующих маски, запрещается.

Также вводятся ограничения количества посетителей в торговых объектах, кафе, аптеках, отделениях банка, связи, почты. В помещениях должно быть и социальное дистанцирование.

Местные власти рекомендуют установить прозрачные экраны на рабочих местах контролёров-кассиров и продавцов в узлах расчета, или обеспечить их защитными щитками.

Также вводятся технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений.

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