Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях

Такая мера принята на период эпидемиологического неблагополучия

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Браславский райисполком принял решение "на период эпидемиологического неблагополучия" ввести обязательное использование масок в магазинах, аптеках, отделениях банков, связи, почты, транспорта и других объектах массового пребывания людей. При этом обслуживать посетителей, не использующих маски, запрещается.

Также вводятся ограничения количества посетителей в торговых объектах, кафе, аптеках, отделениях банка, связи, почты. В помещениях должно быть и социальное дистанцирование.

Местные власти рекомендуют установить прозрачные экраны на рабочих местах контролёров-кассиров и продавцов в узлах расчета, или обеспечить их защитными щитками.

Также вводятся технические перерывы для проветривания и проведения уборки помещений.