В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие

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Взрыв произошел в Минске в доме на улице Кольцова, 23.

- Квартиры на первом и втором этажах закопчены, выбиты окна. В квартире на третьем этаже тоже выбиты окна. Все оцеплено. Много машин милиции, МЧС, приехала скорая помощь. Пожар вроде потушили, дым еще идет, - рассказывает минчанин, который оказался на месте событий. - Взрыв был очень сильный! Я услышал его у себя дома - живу за километр от места происшествия.

Трое мужчин с ожогами вышли из квартиры самостоятельно.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Поступило сообщение о взрыве. Трое мужчин с ожогами вышли из квартиры самостоятельно. Их медики забрали в больницу, - рассказали "Комсомолке" в Минском городском управлении МЧС.

Квартира на первом этаже горела открытым пламенем. Фото: МЧС

Также в Твиттере официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сообщил, что пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира. Три человека эвакуированы из соседнего. По предварительной информации пожару предшествовала вспышка бытового газа.