2020-06-15T07:11:51+03:00
Общество
КП Беларусь

К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов

Об этом сообщили 14 июня в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1»
ИННА КОРСАК
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К делу "Белгазпромбанка" приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Фото: скриншот с сюжета на "Беларусь 1"К делу "Белгазпромбанка" приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Фото: скриншот с сюжета на "Беларусь 1"
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На телеканале «Беларусь 1» в эфире программы «Главный эфир», в воскресенье, 14 июня, озвучили, что к делу «Белгазпробманка» были приобщены 150 картин из корпоративной коллекции.

Этого видео, как подчеркнул Иван Эйсмонт, еще не было в эфире. Из коллекции «Белгазпробанка» было изъято 150 картин. Их стоимость оценивается около 20 миллионов долларов.

«Но их стоимость может быть в разы выше. Остается лишь догадываться, за какие суммы картины были проданы на аукционах», — добавил Эйсмонт.

И подчеркнул, что по предварительной информации, предметы искусства готовили к вывозу за рубеж.

Названия картин в сюжете не озвучивались. Но крупным планом была показана одна из них — «Ева» Сутина. Ее приобрели на аукционе Sotheby’s за 1,8 миллионов долларов. Корпоративная коллекция «Белзагпромбанка» начала формироваться в 2011 году.

Напомним, что в четверг, 11 июня, в офисах «Белгазпромбанк» прошли обыски. А 12 июня, в пятницу, председатель комитета Госконтроля Иван Тертель заявил, что против незаконной деятельности Бабарико имеются убедительные доказательства.

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