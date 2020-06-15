2020-06-15T07:55:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Главный санитарный врач: «Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»

Об этом сообщила Наталья Жукова в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ
ИННА КОРСАК
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Главный санитарный врач страны заявила, что ситуация с коронавирусом идет на спад. Фото: pixabay.comГлавный санитарный врач страны заявила, что ситуация с коронавирусом идет на спад. Фото: pixabay.com
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В эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ в воскресенье, 14 июня, сообщили, что ситуация с коронавирусом в стране идет на спад.

«Отслеживая ситуацию, мы сейчас смело можем говорить о том, что она идет на спад. И мы говорим о том, что прогнозы на июнь, которые были сделаны ранее, сбываются. В стране есть территории, где заболеваемость коронавирусом минимальная, но есть и те, где еще процесс продолжается. Но мы видим положительную динамику», — подчеркнула главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Что касается второй волны коронавируса, Жукова рассказала, что не исключает такой факт, тем более, что «система здравоохранения готовится к этому».

Напомним, что 13 июня Кочанова на совещании с представителями Минздарава заявила, что «наша страна пошла правильным путем», а Караник подчеркнул, что ситуация с коронавирусом контролируемая.

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