2020-06-15T08:29:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Иван Эйсмонт: «Во внутренние дела страны вмешивается другое государство»

Об этом глава Белтелерадиокомпании заявил в программе «Главный эфир»
ИННА КОРСАК
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Эйсмонт заявил, что "во внутренние дела Беларуси вмешивается другое государство". Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"Эйсмонт заявил, что "во внутренние дела Беларуси вмешивается другое государство". Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"
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В программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» Иван Эйсмонт заявил, что во внутренние белорусские дела заметно вмешательство иной страны.

«За всей этой резонансной историей с «Белгазромбанком», стоит нечто большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег», — отметил Эйсмонт.

Он также подчеркнул, что дело идет к обнародованию «куда более серьезных фактов по очень серьёзным категориям». По словам главы Белтелерадиокомпании, «во внутренние белорусские дела вмешивается другое государство».

Но какое именно, он в эфире не озвучил.

Напомним, что в офисах «Белгазпромбанка» в четверг, 11 июня, прошли обыски. На данный момент, сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 4 миллионов долларов. К делу также приобщили картины из корпоративной коллекции. Их стоимость – более 20 миллионов долларов.

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