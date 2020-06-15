Министр ЖКХ озвучил число белорусов, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги

Об этом Андрей Хмель рассказал в интервью для программы «Главный эфир»

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В интервью для программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» в воскресенье, 14 июня, Андрей Хмель озвучил число белорусов, которые не оплачивают коммуналку.

«Чуть более 4 миллионов лицевых счетов. С начала года было 340 тысяч лицевых счетов. Я не скажу, что это критическая сумма, но это и не мало», - отметил министр.

Также, новый министр озвучил процент, на уровне которого будет производиться оплата за жилищно-коммунальные услуги.

«Прогнозируется, что это будет 83%. Практически все услуги, кроме подогрева воды и отопления, окупаемые и оплачиваются населением в полном объеме», - подчеркнул Андрей Хмель.

На новой должности министр всего 10 дней.

Напомним, что после того как Лукашенко заявил, что «служба 115 должна работать как скорая помощь», в Витебской области для людей проведут 16 и 17 июня прямые линии.