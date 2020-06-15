Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью

Четыре года назад семья поставила пожарные извещатели, они сработали и вовремя предупредили людей о пожаре. Фото: МЧС.

Хозяева и их гости успели выбраться из дома до того, как приехали пожарные

Изменить размер текста: A A

В деревне Хворостяны Славгородского района в воскресенье, 14 июня, загорелся дом. Сработали пожарные извещатели, и люди вовремя обнаружили пожар. Все, кто был в доме - а это восемь человек - выбрались из него через окна. Когда приехали сотрудники РОЧС, хозяин дома уже был на улице, а в доме никого не было.

-У супругов, проживающих в доме, четверо детей, в том числе двое приемных, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Самому старшему ребенку восемь лет, младший - 2019 года рождения. Когда начался пожар, в гостях у них была трехлетняя племянница и 19-летний юноша, старший брат приемных дочерей.

Пожарные извещатели семья установила четыре года назад за собственные средства. В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил веранду, повредил перекрытие и фронтон, имущество в доме закопчено. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.