2020-06-15T09:37:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью

Хозяева и их гости успели выбраться из дома до того, как приехали пожарные
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Четыре года назад семья поставила пожарные извещатели, они сработали и вовремя предупредили людей о пожаре. Фото: МЧС.Четыре года назад семья поставила пожарные извещатели, они сработали и вовремя предупредили людей о пожаре. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

В деревне Хворостяны Славгородского района в воскресенье, 14 июня, загорелся дом. Сработали пожарные извещатели, и люди вовремя обнаружили пожар. Все, кто был в доме - а это восемь человек - выбрались из него через окна. Когда приехали сотрудники РОЧС, хозяин дома уже был на улице, а в доме никого не было.

-У супругов, проживающих в доме, четверо детей, в том числе двое приемных, - рассказали в пресс-службе МЧС. - Самому старшему ребенку восемь лет, младший - 2019 года рождения. Когда начался пожар, в гостях у них была трехлетняя племянница и 19-летний юноша, старший брат приемных дочерей.

Пожарные извещатели семья установила четыре года назад за собственные средства. В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил веранду, повредил перекрытие и фронтон, имущество в доме закопчено. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Четырехлетняя девочка потерялась в деревне, а трое пенсионеров заблудились в лесах. Кого в выходные искали спасатели?
Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели
ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли
Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»
В двигатель самолета попала птица, он совершил аварийную посадку в Гомеле
Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»
«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб
Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью
Министр ЖКХ озвучил число белорусов, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги
Иван Эйсмонт: «Во внутренние дела страны вмешивается другое государство»
Главный санитарный врач Беларуси: «Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»
К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов
В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие
Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях
Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой
В понедельник, 15 июня, по Беларуси местами пройдут сильные дожди и грозы
В 24 районах страны введены ограничения на посещение лесов