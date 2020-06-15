«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб

В аварии пострадала девушка, она в больнице

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В ночь на 14 июня в Солигорском районе произошла авария, в которой один человек погиб и один пострадал. Как сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, ДТП произошло около 3.50 в городском поселке Красная Слобода. Белые «Жигули» врезались в забор.

-По предварительной информации, на закруглении дороги водитель неправильно выбрал скорость движения, допустил занос, - говорится в комментарии ГАИ.

28-летний водитель погиб. Как рассказывают очевидцы в паблике Солигорские автолюбители Вконтакте, автомобиль при ударе развернуло на 180 градусов, водителя выбросило через дверь сквозь забор.

Вместе с водителем в автомобиле была 19-летняя пассажирка. Девушка осталась жива, она госпитализирована. По информации ГАИ, водительского удостоверения у погибшего молодого человека не было.