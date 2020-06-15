Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»

Временную администрацию ввели для того, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов

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На официальном сайте Национального банка сообщили, что в «Белгазпромбанке» ввели временную администрацию. Ее руководителем стала Надежда Ермакова.

Заморожены полномочия «Белгазпромбанка» на время введения временной администрации.

Данная мера введена для того, чтобы банк продолжал функционировать в рабочем режиме. Также для защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Если понадобится какая-либо помощь, то ее готов оказать Национальный банк.

Напомним, что в четверг, 11 июня, прошли обыски в офисах «Белгазпромбанка». Правоохранительным органам удалось изъять более 4 миллионов долларов. К делу также приобщили корпоративную коллекцию картин.

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Акционеры сделали совместное заявление в пятницу, 12 июня (подробности).