Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»
На официальном сайте Национального банка сообщили, что в «Белгазпромбанке» ввели временную администрацию. Ее руководителем стала Надежда Ермакова.
Заморожены полномочия «Белгазпромбанка» на время введения временной администрации.
Данная мера введена для того, чтобы банк продолжал функционировать в рабочем режиме. Также для защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
Если понадобится какая-либо помощь, то ее готов оказать Национальный банк.
Напомним, что в четверг, 11 июня, прошли обыски в офисах «Белгазпромбанка». Правоохранительным органам удалось изъять более 4 миллионов долларов. К делу также приобщили корпоративную коллекцию картин.
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