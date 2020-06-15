2020-06-15T10:12:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»

Временную администрацию ввели для того, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Ермакова назначена руководителем временной администрации "Белгазпромбанка". Фото: ex-press.byЕрмакова назначена руководителем временной администрации "Белгазпромбанка". Фото: ex-press.by
Изменить размер текста:

На официальном сайте Национального банка сообщили, что в «Белгазпромбанке» ввели временную администрацию. Ее руководителем стала Надежда Ермакова.

Заморожены полномочия «Белгазпромбанка» на время введения временной администрации.

Данная мера введена для того, чтобы банк продолжал функционировать в рабочем режиме. Также для защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Если понадобится какая-либо помощь, то ее готов оказать Национальный банк.

Напомним, что в четверг, 11 июня, прошли обыски в офисах «Белгазпромбанка». Правоохранительным органам удалось изъять более 4 миллионов долларов. К делу также приобщили корпоративную коллекцию картин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»

Акционеры сделали совместное заявление в пятницу, 12 июня (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Четырехлетняя девочка потерялась в деревне, а трое пенсионеров заблудились в лесах. Кого в выходные искали спасатели?
Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели
ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли
Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»
В двигатель самолета попала птица, он совершил аварийную посадку в Гомеле
Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»
«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб
Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью
Министр ЖКХ озвучил число белорусов, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги
Иван Эйсмонт: «Во внутренние дела страны вмешивается другое государство»
Главный санитарный врач Беларуси: «Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»
К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов
В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие
Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях
Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой
В понедельник, 15 июня, по Беларуси местами пройдут сильные дожди и грозы
В 24 районах страны введены ограничения на посещение лесов