2020-06-15T10:44:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В двигатель самолета попала птица, он совершил аварийную посадку в Гомеле

Самолет совершал рейс «Прага - Гомель - Тиват»
Наталья ПАРТОЛИНА
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Самолет аварийно сел в Гомельском аэропорту: в двигатель попала птица. Фото: МЧС.Самолет аварийно сел в Гомельском аэропорту: в двигатель попала птица. Фото: МЧС.
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В аэропорт «Гомель» вызвали подразделения МЧС 14 июня в 11.24. Там аварийно сел самолет марки ВЕ-40, принадлежащий чешской авиакомпании Time Air.

- Предположительно, при взлете в правый двигатель самолета попала птица, что и стало причиной посадки. Точная причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС.

К месту происшествия выезжали восемь расчетов МЧС, но их помощь не понадобилась, сообщает паблик ЧП Гомель Вконтакте. Никто не пострадал.

Самолет совершал рейс «Прага - Гомель - Тиват». ВЕ-40 -– легкий служебный реактивный самолет, им управляет экипаж численностью два человека. Он может взять на борт от шести до восьми пассажиров в административном классе. На ВЕ-40 установлены два турбовентиляторных двигателя.

Точная причина аварийной посадки самолета устанавливается, сообщает МЧС.

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