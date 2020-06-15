2020-06-15T11:08:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»

Наталья Жукова также отметила, что особое внимание в детских лагерях будет уделяться здоровью персонала
ИННА КОРСАК
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Наталья Жукова рассказала, что "если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно". Фото: belta.byНаталья Жукова рассказала, что "если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно". Фото: belta.by
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В эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ главный санитарный врач Наталья Жукова сообщила, что если родители заберут ребенка из лагеря, то сложно его будет вернуть обратно.

«В этом году изменения коснулись и посещения родителями детей. Свидания будут сокращены до минимума. Если родители решат забрать ребенка, то будет проблематично вернуть его обратно в лагерь», - отметила Наталья Жукова.

В 2020 году, по словам Жуковой, была проведена серьезная подготовка детских лагерей к новому сезону. Наталья рассказала, что персонал будет осуществлять работу вахтовым методом.

«До начала открытия смены персонал выезжает за пять дней. Мы должны быть уверены в том, что все те, кто работают с детьми, здоровы», - подчеркнула Наталья.

Внесены корректировки и в ряд мероприятий, которые подразумевают сбор всех отрядов вместе. Особое внимание будет уделяться уборке и дезинфекции помещений, а также состоянию здоровья персонала.

«Самая большая нагрузка ляжет на плечи медиков. Они должны заранее увидеть признаки COVID-19», - пояснила Наталья Жукова.

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