Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»

Наталья Жукова рассказала, что "если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно". Фото: belta.by

Наталья Жукова также отметила, что особое внимание в детских лагерях будет уделяться здоровью персонала

Изменить размер текста: A A

В эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ главный санитарный врач Наталья Жукова сообщила, что если родители заберут ребенка из лагеря, то сложно его будет вернуть обратно.

«В этом году изменения коснулись и посещения родителями детей. Свидания будут сокращены до минимума. Если родители решат забрать ребенка, то будет проблематично вернуть его обратно в лагерь», - отметила Наталья Жукова.

В 2020 году, по словам Жуковой, была проведена серьезная подготовка детских лагерей к новому сезону. Наталья рассказала, что персонал будет осуществлять работу вахтовым методом.

«До начала открытия смены персонал выезжает за пять дней. Мы должны быть уверены в том, что все те, кто работают с детьми, здоровы», - подчеркнула Наталья.

Внесены корректировки и в ряд мероприятий, которые подразумевают сбор всех отрядов вместе. Особое внимание будет уделяться уборке и дезинфекции помещений, а также состоянию здоровья персонала.

«Самая большая нагрузка ляжет на плечи медиков. Они должны заранее увидеть признаки COVID-19», - пояснила Наталья Жукова.