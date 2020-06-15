ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли

В результате ДТП в Узденском районе погибли два человека. Фото: МВД Беларуси

Водитель и пассажир маршрутки в больнице

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В Телеграм-канале МВД Беларуси сообщили, что в воскресенье, 14 июня, в Узденском районе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате два человека погибли.

«Как удалось установить, водитель автомобиля «Ровер 400» выехал на встечную полосу, не смог справиться с управление и врезался в маршрутку», - рассказали в МВД.

За рулем автомобиля находилась 46-летняя женщина. Вместе с ней в салоне был 41-летний мужчина. Они скончались на месте.

Водитель и пассажир маршрутки доставлены в больницу.

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