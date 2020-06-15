2020-06-15T11:58:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли

Водитель и пассажир маршрутки в больнице
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В результате ДТП в Узденском районе погибли два человека. Фото: МВД БеларусиВ результате ДТП в Узденском районе погибли два человека. Фото: МВД Беларуси
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале МВД Беларуси сообщили, что в воскресенье, 14 июня, в Узденском районе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате два человека погибли.

«Как удалось установить, водитель автомобиля «Ровер 400» выехал на встечную полосу, не смог справиться с управление и врезался в маршрутку», - рассказали в МВД.

За рулем автомобиля находилась 46-летняя женщина. Вместе с ней в салоне был 41-летний мужчина. Они скончались на месте.

Водитель и пассажир маршрутки доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб.

В аварии пострадала девушка, она в больнице. (подробности)

Ночное ДТП в Лепеле: Opel на скорости врезался в магазин, пострадали двое.

По факту аварии идет проверка. (подробности)

В Минске столкнулись Opel и трамвай - трое пострадавших.

Легковушка разворачивалась на красный свет. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Четырехлетняя девочка потерялась в деревне, а трое пенсионеров заблудились в лесах. Кого в выходные искали спасатели?
Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели
ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли
Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»
В двигатель самолета попала птица, он совершил аварийную посадку в Гомеле
Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»
«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб
Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью
Министр ЖКХ озвучил число белорусов, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги
Иван Эйсмонт: «Во внутренние дела страны вмешивается другое государство»
Главный санитарный врач Беларуси: «Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»
К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов
В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие
Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях
Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой
В понедельник, 15 июня, по Беларуси местами пройдут сильные дожди и грозы
В 24 районах страны введены ограничения на посещение лесов