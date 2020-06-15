Четырехлетняя девочка потерялась в деревне, а трое пенсионеров заблудились в лесах. Кого в выходные искали спасатели?

За один день МЧС два раза привлекали к поиску пенсионеров в лесу. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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В выходные белорусских спасателей несколько раз привлекали для поиска потерявшихся людей.

Так, в Молодечненском районе супруги-грибники заблудились в лесу около деревни Решетки. Их искали чуть более часа с момента поступления сигнала о пропаже людей. Муж и жена не пострадали, в лесу их нашли сотрудники МЧС.

В лесу около деревни Гуслище Могилевского района 13 июня тоже потерялся пенсионер.

-Для поиска 67-летнего мужчины были задействованы работники МЧС. В 15.35 пропавший мужчина обнаружен, в медицинской помощи он не нуждался, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Браславском районе Витебской области в тот же день искали четырехлетнюю девочку. Ребенок пропал в деревне Милашки. Сообщение о том, что малышка потерялась, поступило в 13.10. Для поисковых работ задействовали сотрудников милиции, МЧС, ОСВОДа, военнослужащих-пограничников. Искали потерявшуюся девочку и местные жители. Нашли ее быстро, некоторые службы даже не успели доехать до деревни.

-Девочку обнаружили местные жители, - рассказали в Витебском областном управлении МЧС. – Она не успела уйти за пределы населенного пункта. Семья девочки приехала в деревню на отдых, и люди, обратившие внимание на гуляющую без присмотра малышку, какое-то время потратили на то, чтобы выяснить, чья она. С девочкой все хорошо, она не пострадала.