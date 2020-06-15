«С нетерпением жду встречи с вами»: Лукашенко отправил телеграмму Си Цзиньпину
«Комсомолка» сообщала о том, что в пятницу, 12 июня, состоялся продолжительный разговор Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Белорусский и китайский лидеры говорили об экспорте, сотрудничестве и даже предстоящих в Беларуси президентских выборах: глава Китая заявил, что уверен в победе действующего главы республики.
В понедельник, 15 июня, состоялся еще один официальный контакт Беларуси с Китаем: президент Лукашенко отправил в Поднебесную поздравительную телеграмму. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы.
В этот день лидер Китая празднует 67-летие, и Александр Лукашенко поспешил его поздравить.
«С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер «железного братства». С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества», - говорится в телеграмме.
Также глава Беларуси не обошел в поздравлении стороной тему пандемии: «В Беларуси искренне рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики под вашим руководством. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа».
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