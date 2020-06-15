2020-06-15T14:45:45+03:00
Общество
КП Беларусь

«Рыбе было слишком жарко и нечем дышать, а вредных веществ в воде нет». Экологи назвали предварительную причину мора рыбы в Немане

Рыбаки забили тревогу, когда в воде начала всплывать дохлая рыба, из реки эвакуировались раки, а к берегу прибило мертвого бобра
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Немане погибает рыба, экологи говорят, что это от жары и нехватки кислорода. Фото: "Рыбалка в Гродно",В Немане погибает рыба, экологи говорят, что это от жары и нехватки кислорода. Фото: "Рыбалка в Гродно",
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Экологи начали проверку по факту замора рыбы, который произошел в пятницу, 12 июня, в Немане. Местные жители забили тревогу, увидев всплывающую в реке мертвую рыбу, в том числе и в черте Гродно. В сеть выкладывали фото спешно эвакуирующихся из воды раков и даже погибшего бобра. Люди предположили, что по реке пошел выброс каких-то отравляющих веществ. «По руслу идет какая-то каша. И запах противный», - писали очевидцы.

Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды пока не нашел подтверждения версии о сбросе в Неман вредных веществ, пишет belta.by. Предположительно, причиной замора рыбы стала жара и недостаток кислорода в воде. В отдельных местах температура воды в Немане повысилась до 30 градусов, при этом концентрация растворенного в воде кислорода снизилась до критических значений - около 1,6 мг на 1 куб. дм. Чтобы рыба могла дышать, эта цифра должна быть 6 мг на 1 куб. дм, сообщает агентство со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Концентрация загрязняющих веществ в воде не превышает допустимые значения, отмечают экологи. Это предварительные данные, работа по выяснению причин замора продолжается.

В паблике «Рыбалка в Гродно» пользователи рассказывают, что мор рыбы происходит в Немане ежегодно как минимум три года подряд.

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