Резкий прирост новых случаев коронавируса в Китае: в Пекине обнаружили новый очаг COVID-19

А ведь еще 12 июня Си Цзиньпин радостно сообщил Лукашенко всего об одном пациенте с «ковидом» на весь Китай

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Во время телефонного разговора президента Беларуси и лидера КНР, состоявшегося в пятницу, 12 июня, Си Цзиньпин сообщил Лукашенко о том, что во всем Китае в больнице - лишь один инфицированный COVID-19. А если в стране и диагностируются новые случаи заражения, то все они завозного характера.

Но за выходные ситуация изменилась, и на понедельник, 15 июня, в Китае наблюдается резкий и стремительный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в эфире «Беларусь 1».

За последние два месяца зарегистрировано наибольшее число новых инфицированных - 67 человек. А за минувшие сутки, по информации worldometers.info, в Китае плюс 49 больных с диагностированным коронавирусом.

Причем всего десять из заболевших привезли инфекцию из других стран. Большинство заболевших заразились в Пекине, где несколько дней назад был обнаружен новый очаг COVID-19, и снова - на оптовом продуктовом рынке. Сейчас его закрыли, а продавцы массово ликвидируют продукты и другие товары.

- На данный момент в Пекине закрыты на карантин более двадцати кварталов. В части городских районов введен локдаун (Прим.: частичный карантин), там же, где пока нет карантина, установили медпалатки, врачи проводят массовое тестирование на коронавирус, - сообщают журналисты.

Напомним, с начала эпидемии в Китае коронавирус был выявлен у 83 тысяч 181 человека, за все время пандемии в КНР от COVID-19 скончались 4634 пациента.

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