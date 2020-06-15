Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года: у еще 700+ человек коронавирус, общее число - больше 54 тысяч

Стало известно о новых случаях коронавируса, диагностированных у пациентов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года

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Миздрав Беларуси в официальном Telegram-аккаунте сообщил о новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией в Беларуси на понедельник, 15 июня.

Так, за минувшие сутки еще у 707 человек подтвердился коронавирус. В итоге общее число превысило 54,5 тысячи инфицированных с начала пандемии и составило 54 тысячи 680 человек.

Растет и количество тестов для выявления COVID-19 - с воскресенья на понедельник в лабораториях Беларуси проведено 16 129 тестов. Их общее число за все время составило 749 тысяч 917 штук.

- С начала пандемии в медучреждениях Беларуси выздоровели и выписаны домой 30 тысяч 420 пациентов. За воскресенье-понедельник 317 выздоровевших были выписаны домой, - пояснили в Минздраве.

К сожалению, не удалось побороть коронавирус еще 4 заболевшим. За весь период пандемии в Беларуси умерли 312 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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