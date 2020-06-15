2020-06-15T14:59:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске Toyota врезалась в каток, который выпал на дорогу из прицепа грузовика

К счастью, в аварии никто не пострадал [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Легковушка врезалась в упавший каток. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.Легковушка врезалась в упавший каток. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Изменить размер текста:

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в белорусской столице в воскресенье, 14 июня, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном канале в Telegram.

Во второй половине выходного дня в центре Минска легковая «Тойота» врезалась во внезапно возникший перед ней каток. Сообщается, что каток «ехал» на полуприцепе грузовой машины. В тот момент, когда грузовик от Площади Победы направлялся в стороны улицы Козлова, каток «соскользнул» с платформы.

- Каток упал на проезжую часть и выкатился на встречную полосу. В этот момент в него на скорости въехала «Тойота», - сообщили в УГАИ.

На фото у машины серьезные повреждения: бампер смяло в гармошку. К счастью, никто в ДТП не пострадал.

По факту аварии проводится проверка. А в Госавтоинспекции напомнили, что до начала и по ходу движения водитель должен контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы предотвратить его падение. Если такая угроза есть, нужно принять все меры для ее устранения или же никуда не ехать, пока груз не закрепят надежнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два человека погибли при столкновении маршрутки и легковушки

Смертельная авария произошла в Узденском районе (подробности).

Водитель на «Жигулях» не вписался в поворот, вылетел из машины и погиб

Также в ночной аварии в Красной Слободе пострадала девушка-пассажир (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гродно готовят к приезду Лукашенко? Горожане заметили чистоту и... военные вертолеты в небе
Не давал себя обогнать, создавал угрозу: в Речице ГАИ остановило выстрелами 15-летнего подростка из России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года: у еще 700+ человек коронавирус, общее число - больше 54 тысяч
Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей и снялась с предвыборной кампании. Подписи она условно передает поровну семи другим кандидатам
Преподаватели заявили в милицию, что учащаяся не вернулась в общежитие: ее нашли мертвой на берегу реки
«Взял машину родителей и повез друзей кататься». Подросток устроил аварию, пострадала девушка
«Уехали из гостиницы на «Ладе» и не вернулись»: в Минске пропала семья россиян с двумя маленькими детьми
В Минске Toyota врезалась в каток, который выпал на дорогу из прицепа грузовика
«Выронил удочку, поплыл за ней и утонул на глазах друзей». В Бресте погиб 57-летний мужчина
Резкий прирост новых случаев коронавируса в Китае: в Пекине обнаружили новый очаг COVID-19
«Рыбе было слишком жарко и нечем дышать, а вредных веществ в воде нет». Экологи назвали предварительную причину мора рыбы в Немане
«С нетерпением жду встречи с вами»: Лукашенко отправил телеграмму Си Цзиньпину
Четырехлетняя девочка потерялась в деревне, а трое пенсионеров заблудились в лесах. Кого в выходные искали спасатели?
Курсы валют в Беларуси на 15 июня: евро и российский рубль подешевели
ДТП в Узденском районе: столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Два человека погибли
Главный санитарный врач о детских лагерях: «Если родители заберут ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет сложно»
В двигатель самолета попала птица, он совершил аварийную посадку в Гомеле
Ермакова назначена руководителем временной администрации «Белгазпромбанка»
«Выбросило из машины сквозь забор». Ночью водитель не вписался в поворот, врезался в забор и погиб
Пятеро детей прыгали в окна из горящего дома. В Славгородском районе пожарный извещатель спас семью
Министр ЖКХ озвучил число белорусов, которые не оплачивают жилищно-коммунальные услуги
Иван Эйсмонт: «Во внутренние дела страны вмешивается другое государство»
Главный санитарный врач Беларуси: «Ситуация с коронавирусом в стране идет на спад»
К делу «Белгазпробманка» приобщили 150 картин из корпоративной коллекции. Их стоимость - около 20 миллионов долларов
В минском доме прогремел взрыв: есть пострадавшие
Масочный режим введен в Браславском районе: людей без маски не будут обслуживать в заведениях
Мор рыбы в Немане: рыбаки называют происходящее экологической катастрофой
В понедельник, 15 июня, по Беларуси местами пройдут сильные дожди и грозы
В 24 районах страны введены ограничения на посещение лесов