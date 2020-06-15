В Минске Toyota врезалась в каток, который выпал на дорогу из прицепа грузовика
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в белорусской столице в воскресенье, 14 июня, сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном канале в Telegram.
Во второй половине выходного дня в центре Минска легковая «Тойота» врезалась во внезапно возникший перед ней каток. Сообщается, что каток «ехал» на полуприцепе грузовой машины. В тот момент, когда грузовик от Площади Победы направлялся в стороны улицы Козлова, каток «соскользнул» с платформы.
- Каток упал на проезжую часть и выкатился на встречную полосу. В этот момент в него на скорости въехала «Тойота», - сообщили в УГАИ.
На фото у машины серьезные повреждения: бампер смяло в гармошку. К счастью, никто в ДТП не пострадал.
По факту аварии проводится проверка. А в Госавтоинспекции напомнили, что до начала и по ходу движения водитель должен контролировать размещение, крепление и состояние груза, чтобы предотвратить его падение. Если такая угроза есть, нужно принять все меры для ее устранения или же никуда не ехать, пока груз не закрепят надежнее.
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