2020-06-15T15:03:13+03:00
Минск
КП Беларусь

«Уехали из гостиницы на «Ладе» и не вернулись»: в Минске пропала семья россиян с двумя маленькими детьми

Они исчезли без следа более десяти дней назад [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Родные забили тревогу: супруги Кочетовы давно не выходили на связь с семьей. Фото: МВД.Родные забили тревогу: супруги Кочетовы давно не выходили на связь с семьей. Фото: МВД.
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Семья россиян Кочетовых приехала в Беларусь на отдых в начале июня. В Минске они заселились в гостиницу на улице Сторожевская, а в пятницу, 5 июня, выехали из отеля на личной машине «Лада» и… больше не возвращались. Тревогу забили родные Кочетовых, с которыми ни Владимир, ни его жена Юлия вот уже десять дней не выходили на связь.

Супругов Кочетовых и их маленьких сыновей, 6-летнего Владимира и 3-летнего Германа, объявили в розыск, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале «Разыскивает милиция».

Правоохранители сообщили приметы разыскиваемой семьи:

Владимиру Кочетову на вид около 60 лет, он плотного телосложения, высокого роста - около 180 - 185 сантиметров, волосы темные короткие. В день исчезновения был в черной куртке, светлых футболке и джинсах.

Юлии Кочетовой на вид около 40 - 45 лет, телосложение плотное, рост примерно 170 - 175 сантиметров, волосы средней длины. Ушла из гостиницы в светлой кофте, белых брюках, черных солнечных очках и с черным рюкзаком.

У мальчиков телосложение среднее. Старший сын Владимир был в синей майке с логотипом, красной куртке, светлой кепке, темных шортах и темных кроссовках. Герман был одет в красную куртку, синие джинсы и кроссовки. С собой у супругов была белая коляска с черной ручкой. Регистрационный номер их «Лады» - Т734ТН178.

Если вам известно что-либо о людях на фото, обратитесь в милицию: «102».

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