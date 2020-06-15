«Взял машину родителей и повез друзей кататься». Подросток устроил аварию, пострадала девушка

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В Лидском районе 17-летний подросток на автомобиле своих родителей повез друзей кататься и попал в аварию. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, сегодня, 15 июня, в три часа ночи юноша взял ключи от «Ниссана» и поехал за своим знакомым. По пути он забрал знакомую девушку. Все вместе поехали кататься за город.

- Около 4.40 утра на 2-ом километре автодороги «Заполье - Дайнова» парень не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части, где опрокинулся, - сообщили в ГАИ.

Информация об аварии в ГАИ поступила в 6.20 утра. 17-летняя девушка, которая сидела на заднем сиденье автомобиля, госпитализирована с политравмой, она в реанимации. Девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Правоохранительные органы проводят проверку.