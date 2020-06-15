Преподаватели заявили в милицию, что учащаяся не вернулась в общежитие: ее нашли мертвой на берегу реки

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О том, что 16-летняя учащаяся местного учреждения образования Новополоцка не вернулась ночевать в общежитие колледжа, в милицию сообщила воспитатель, проинформировала belta.by со ссылкой на представителя УСК по Витебской области. Педагог позвонила в РОВД 11 июня и рассказала о пропаже несовершеннолетней девушки, сообщив, что ее никак не могут найти своими силами.

Вечером 12 июня пропавшую девушку обнаружили мертвой. Ее тело правоохранители нашли на берегу Западной Двины в пределах городской черты.

- С места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были изъяты все необходимые предметы и объекты. Тело девушки направлено судмедэкспертам для установления точной причины смерти. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отрабатывается круг подозреваемых лиц. По факту убийства возбуждено уголовное дело, - уточнила Оксана Лазько, официальный представитель областного УСК.

Идет следствие.

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