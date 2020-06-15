2020-06-15T15:13:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей и снялась с предвыборной кампании. Подписи она условно передает поровну семи другим кандидатам

Снятие с предвыборной кампании было запланировано изначально
Наталья ПАРТОЛИНА
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Наталья Кисель символически раздает собранные подписи другим кандидатам и выходит из предвыборной гонки. Фото: abw.by.Наталья Кисель символически раздает собранные подписи другим кандидатам и выходит из предвыборной гонки. Фото: abw.by.
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Наталья Кисель, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, снялась с предвыборной гонки. Об этом сообщает abw.by со ссылкой на Сергея Штоду, руководителя инициативной группы кандидата, председателя Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8.

Как сообщил Сергей Штода изданию, снятие с предвыборной кампании было запланировано изначально в пользу более опытного кандидата. Наталья Кисель собрала более 108 тысяч подписей. Теперь она намерена «условно передать» их в общую корзину выборов, равнозначно распределив между семью кандидатами.

В заявлении Ассоциации грузоперевозчиков Регион 8, текст которого публикует abw.by, приводится список тех, кому члены ассоциации отдают свои симпатии. Это Олег Гайдукевич, Юрий Губаревич, Александр Лукашенко, Валерий Цепкало, Андрей Дмитриев, Анна Канапацкая, Светлана Тихановская. Тихановской перевозчики желают сил и терпения, Дмитриева отмечают «за реальные труды для народа», Канапацкую - «за настойчивость», выражают «предпринимательскую солидарность» Цепкало, надежду, что Губаревич «не будет принимать дальнейшее участие» и уверенность, что Лукашенко победит на выборах.

В заявлении отдельным пунктом подчеркивается, что штабу Натальи Кисель никто не угрожал, его членам не поступали предложения о сотрудничестве из КГБ или ЦИК, за его членами никто не следил и никто их не запугивал.

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Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей и снялась с предвыборной кампании. Подписи она условно передает поровну семи другим кандидатам
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