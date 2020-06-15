2020-06-15T14:33:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не давал себя обогнать, создавал угрозу: в Речице ГАИ остановило выстрелами 15-летнего подростка из России

Парень приехал погостить к родственникам, сейчас им займется ИДН
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Речице ГАИ остановило выстрелами 15-летнего подростка из России. Фото: скриншот видео ГАИВ Речице ГАИ остановило выстрелами 15-летнего подростка из России. Фото: скриншот видео ГАИ
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В Речицком районе сотрудникам ГАИ пришлось преследовать дерзкого гонщика. Завершилась погоня стрельбой, а начиналась всего лишь с непристегнутых ремней.

- В субботу около 6 утра в Речице инспекторы заметили автомобиль «Лянча», пассажир и водитель которого не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель проигнорировал требования об остановке. Включив проблесковые маячки, милиционеры стали преследовать машину, - рассказывают в Госавтоинспеции.

Уходя от погони, водитель «Лянчи» не раз нарушал правила дорожного движения: не соблюдал сигналы светофоров, требования дорожных знаков и разметки, создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Удирая от инспекторов, водитель гнал на скорости 100 км/ч.

Погоня продолжилась за городом, там беглец не давал правоохранителям себя обогнать. Водитель не отреагировал даже на предупредительные выстрелы, поэтому пришлось стрелять по колесам.

- С пробитым задним колесом авто остановилось. Выяснилось, что за рулем оказался 15-летний подросток, гражданин России. Он гостил у родственников в Речице и без спросу взял авто. При этом прав у парня нет, и быть не могло, - добавили в ГАИ.

А пассажиром гонщика был 17-летний подросток из Гомеля - он тоже приезжал в гости к родне. Сейчас милиция проводит проверку инцидента - дальше гонщиками займется комиссия по делам несовершеннолетних.

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