Гродно готовят к приезду Лукашенко? Горожане заметили чистоту и... военные вертолеты в небе

Теперь гадают о возможном маршруте президента по тому, как в том или ином районе города наводят порядок

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О том, что, возможно, в очередной областной город приедет действующий президент Беларуси, сообщили ресурсу svoboda.org местные жители. В Гродно горожане заметили суетливую уборку на улицах, новые дорожные знаки на столбах и, что, по их мнению, верный признак скорого визита главы страны, - вертолеты в небе.

Визит президента в Гродно запланирован, вероятно, на вторник, 16 июня. Среди наиболее вероятных версий: посещение «Молочного мира» - областного молкомбината, а также совещание в городском исполкоме.

Гродненцы уверены: вертолет проверяет маршрут Лукашенко. Фото: svoboda.org.

Именно по этим «адресам», по словам гродненцев, и наводят сейчас лоск: смотрят маршрут с вертолета, красят фасад здания напротив молочного комбината. На подъездных улицах на столбах повесили знаки, запрещающие остановку и парковку.

Если президент поедет на машине по городу, то улицы подметены. Фото: svoboda.org.

А еще, на всякий случай, подмели дорогу автощеткой «Бродвей» и даже починили тротуары. А что не успевают отремонтировать, как, например, полуразрушенное расписанное граффити здание склада - завесили белым полотном.

Чтобы старый склад не мозолил глаза, его завесили белым полотном. Фото: svoboda.org.

Ранее слухи, мол ,едет Лукашенко, поползли по другому облцентру - Гомелю. Там, по словам гомельчан, готовятся к возможному визиту президента Беларуси: «Все красят, моют, сняли асфальт и максимально вылизывают территорию».

Напомним, за последнее время Александр Лукашенко совершил несколько визитов в регионы. Так, 15 мая он был в Витебском районе, 6 июня посещал Могилевскую область, а 12 мая с вертолета проинспектировал ход заготовки кормов на Витебщине и приземлился в Полоцке.

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