2020-06-15T15:23:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Гродно готовят к приезду Лукашенко? Горожане заметили чистоту и... военные вертолеты в небе

Теперь гадают о возможном маршруте президента по тому, как в том или ином районе города наводят порядок
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Гродно подкрашивают здания, говорят - к визиту президента. Фото: svoboda.org.В Гродно подкрашивают здания, говорят - к визиту президента. Фото: svoboda.org.
Изменить размер текста:

О том, что, возможно, в очередной областной город приедет действующий президент Беларуси, сообщили ресурсу svoboda.org местные жители. В Гродно горожане заметили суетливую уборку на улицах, новые дорожные знаки на столбах и, что, по их мнению, верный признак скорого визита главы страны, - вертолеты в небе.

Визит президента в Гродно запланирован, вероятно, на вторник, 16 июня. Среди наиболее вероятных версий: посещение «Молочного мира» - областного молкомбината, а также совещание в городском исполкоме.

Гродненцы уверены: вертолет проверяет маршрут Лукашенко. Фото: svoboda.org.

Гродненцы уверены: вертолет проверяет маршрут Лукашенко. Фото: svoboda.org.

Именно по этим «адресам», по словам гродненцев, и наводят сейчас лоск: смотрят маршрут с вертолета, красят фасад здания напротив молочного комбината. На подъездных улицах на столбах повесили знаки, запрещающие остановку и парковку.

Если президент поедет на машине по городу, то улицы подметены. Фото: svoboda.org.

Если президент поедет на машине по городу, то улицы подметены. Фото: svoboda.org.

А еще, на всякий случай, подмели дорогу автощеткой «Бродвей» и даже починили тротуары. А что не успевают отремонтировать, как, например, полуразрушенное расписанное граффити здание склада - завесили белым полотном.

Чтобы старый склад не мозолил глаза, его завесили белым полотном. Фото: svoboda.org.

Чтобы старый склад не мозолил глаза, его завесили белым полотном. Фото: svoboda.org.

Ранее слухи, мол ,едет Лукашенко, поползли по другому облцентру - Гомелю. Там, по словам гомельчан, готовятся к возможному визиту президента Беларуси: «Все красят, моют, сняли асфальт и максимально вылизывают территорию».

Напомним, за последнее время Александр Лукашенко совершил несколько визитов в регионы. Так, 15 мая он был в Витебском районе, 6 июня посещал Могилевскую область, а 12 мая с вертолета проинспектировал ход заготовки кормов на Витебщине и приземлился в Полоцке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко ответил на недовольство уборкой Полоцка к приезду президента: «Чистый город с собой не увезу, останется радовать горожан»

Президент посетил с рабочим визитом Полоцк (подробности).

Лукашенко отправил телеграмму в день рождения Си Цзиньпина

Белорусский президент заверил китайского лидера в том, что ждет с нетерпением личной встречи (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Гродно: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске мужчина утонул в водоеме: он выпивал с братьями на берегу, а потом решил освежиться
В Минске мусоровоз насмерть задавил пенсионерку. Кто-нибудь это видел? Следователи ищут свидетелей
В одном из поселков Ивацевичского района ввели карантин на два месяца из-за бешеной лисы
Хотел сложить удилище и коснулся линии электропередач. В Слуцком районе погиб рыбак
Вышли из квартиры сами, но сейчас состояние стабильно тяжелое: в Минздраве рассказали о пострадавших во время взрыва в Минске
Египет полностью восстанавливает авиасообщение уже с 1 июля, но для борьбы с коронавирусом пассажиров будут кормить только сухими завтраками
В Житковичах родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники
Два «сонных» ДТП на Гомельщине: один водитель уснул и въехал в знак, а другой - сбил велосипедистку
Мастер покурил у открытого люка и получил ожоги от взрыва газа. Оказалось, он был пьян
Гродно готовят к приезду Лукашенко? Горожане заметили чистоту и... военные вертолеты в небе
Не давал себя обогнать, создавал угрозу: в Речице ГАИ остановила выстрелами 15-летнего подростка из России
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2020 года: у еще 700+ человек коронавирус, общее число - больше 54 тысяч
Наталья Кисель собрала 108 тысяч подписей и снялась с предвыборной кампании. Подписи она условно передает поровну семи другим кандидатам
Преподаватели заявили в милицию, что учащаяся не вернулась в общежитие: ее нашли мертвой на берегу реки
«Взял машину родителей и повез друзей кататься». Подросток устроил аварию, пострадала девушка
«Уехали из гостиницы на «Ладе» и не вернулись»: в Минске пропала семья россиян с двумя маленькими детьми
В Минске Toyota врезалась в каток, который выпал на дорогу из прицепа грузовика
«Выронил удочку, поплыл за ней и утонул на глазах друзей». В Бресте погиб 57-летний мужчина