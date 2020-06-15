Мастер покурил у открытого люка и получил ожоги от взрыва газа. Оказалось, он был пьян

Изменить размер текста: A A

В Каменецком районе мужчина закурил у открытого канализационного люка и оказался в больнице. Из люка выходили пары газа, они воспламенились, когда мужчина прикуривал, и он получил ожоги.

Как сообщает Телеграм-канал Следственного комитета, 59-летний пострадавший - мастер одной из организаций района. Он находился на рабочем месте и закурить решил перед тем, как начать ремонт водопровода. Это установила следственно-оперативная группа.

Мужчина получил ожоги различных частей тела. Его жизни ничего не угрожает. Следователи проводят проверку по этому факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пострадавшего мужчину освидетельствовали на наличие алкоголя в организме и установили, что в момент происшествия он был нетрезв.