2020-06-15T15:58:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Два «сонных» ДТП на Гомельщине: один водитель уснул и въехал в знак, а другой - сбил велосипедистку

ГАИ проводит проверку и опубликовала фотографии с места происшествий
Надежда БУТОВИЧ
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Спящий водитель въехал в знак на трассе. Фото: МВД.Спящий водитель въехал в знак на трассе. Фото: МВД.
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Два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошли в Гомельской области в минувшие выходные. Несчастные случаи объединяет одно обстоятельство: оба водителя уснули за рулем во время движения. Подробности пресс-служба МВД сообщила в официальном Telegram-канале.

Одна из аварий произошла рано утром в субботу, 13 июня, на трассе М5 направлением Минск - Гомель. В пределах Жлобинского района около 05.00 часов 45-летний мужчина на «Фольксвагене Гольф» не справился с управлением, уснув за рулем. В итоге машина оказалась в кювете, где на скорости въехала в дорожный знак. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

После аварии водителю потребовалась госпитализация. Фото: МВД.

После аварии водителю потребовалась госпитализация. Фото: МВД.

Еще одно ДТП произошло в тот же день, 13 июня, на территории Житковичского района. После обеда, примерно в 13.50 часов, водитель «Пежо 406», 35-летний мужчина, ехал по трассе, соединяющей Житковичи с Давид-Городком, и уснул за рулем. В итоге автомобиль выехал за пределы полосы и прямо на велосипедной дорожке сбил 61-летнюю женщину, которая ехала ему навстречу.

Водитель уснул за рулем среди белого дня. Фото: МВД.

Водитель уснул за рулем среди белого дня. Фото: МВД.

- Пострадавшую велосипедистку с травмами доставили в ближайшее медучреждение, - пояснили в МВД.

Велосипедистка ехала навстречу авто по велосипедной дорожке. Фото: МВД.

Велосипедистка ехала навстречу авто по велосипедной дорожке. Фото: МВД.

Как рассказали правоохранители, всего за выходные, 13 - 14 июня, в Беларуси произошло 15 аварий, в которых погибли четыре человека и еще 17 получили травмы. Сотрудники ГАИ выявили 159 нетрезвых водителей и 438 бесправников.

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