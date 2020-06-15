2020-06-15T16:13:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Житковичах родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники

Две жительницы райцентра обманом завладели 4 тысячами рублей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники. Они незаконно получили 4 тысячи рублей.Родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники. Они незаконно получили 4 тысячи рублей.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Мошенничество в сфере социального обслуживания выявил ОБЭП в Житковичском районе. Две жительницы райцентра стали фигурантками уголовного дела. Они незаконно получали социальную помощь на возмещение затрат на покупку подгузников для родственников-инвалидов. На самом деле женщины не покупали подгузники, а предоставляли в центр социального обслуживания чеки, которые им выписывали знакомые, работающие в торговом павильоне.

- Такого товара в павильоне вообще не было в продаже, - рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Таким образом женщины по фиктивным чекам получили более четырех тысяч рублей. Правоохранительные органы предполагают, что таким же образом получала деньги еще одна женщина. Сейчас правовая оценка дается действиям продавцов павильона, а в отношении родственниц инвалидов возбуждено уголовное дело.

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В Житковичах родственники инвалидов притворялись, что покупали подгузники
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