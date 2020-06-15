2020-06-15T16:40:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Египет полностью восстанавливает авиасообщение уже с 1 июля, но для борьбы с коронавирусом пассажиров будут кормить только сухими завтраками

Причем работать, как до пандемии, будут не только аэропорты курортных зон, но и аэровокзалы Каира и Александрии
Надежда БУТОВИЧ
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Египет начинает открываться для международных туристов после пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com.Египет начинает открываться для международных туристов после пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com.
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Власти Египта готовы в полном объеме восстановить авиасообщение уже с 1 июля 2020 года, сообщил ТАСС. Такую информацию обнародовал Мухаммед Манар Инаба, министр гражданской авиации Египта.

Причем авиадвижение возобновится не только через аэропорты курортных зон страны, но коснется также и аэропортов в Каире и Бург эль-Араб у Александрии.

- На первоначальном этапе планируется полное восстановление внутригосударственных рейсов. А затем постепенно запустятся полеты в другие страны. Открываться авиасообщение будем с теми государствами, которые открылись во встречном направлении (Прим.: для полетов в Египет), - рассказал глава министерства гражданской авиации.

Для борьбы с COVID-19 пассажиров будут кормить только сухими завтраками и угощать только консервированными напитками. Газеты или журналы во время полета пока тоже предлагать не будут. Перед вылетом каждый самолет продезинфицируют.

Для международного туризма Египет открывает зоны с самой спокойной эпидобстановкой: в Южном Синае, на Красном море и в провинции Матрух на Средиземноморье. Работу турсектора для внутренних туристов страна возобновила уже с 15 мая.

Первый рейс в Египет из Беларуси запланирован на 4 июля, сообщили belta.by в пресс-службе «Белавиа».

На понедельник, 15 июня, в Египте коронавирусом заболели 44 тысячи 598 человек, скончались за время пандемии 1575 пациентов. Заболеваемость на миллион граждан - 436 человек.

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