Вышли из квартиры сами, но сейчас состояние стабильно тяжелое: в Минздраве рассказали о пострадавших во время взрыва в Минске

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«Комсомолка» уже сообщала о ЧП, произошедшем в белорусской столице в воскресенье, 14 июня. По предварительной информации, в Минске в многоэтажке на улице Кольцова произошел взрыв бытового газа. Как сообщали в МЧС, трое мужчин из загоревшейся квартиры вышли на улицу самостоятельно, затем их на «скорой» доставили в больницу.

- Состояние пострадавших на пожаре мужчин врачи оценивают как стабильно тяжелое. Все они находятся в реанимации больницы скорой помощи Минска, - пояснила 15 июня пресс-служба Минздрава в Telegram.

Еще в ведомстве уточнили, что пострадавшим мужчинам от 40 до 45 лет. У них термические ожоги на площади тела до 15 процентов. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму легкой степени, у второго сломана локтевая кость. Проводят интенсивную терапию и комплексное лечение наряду с диагностическими манипуляциями.

«Лечат» и подъезд в 23-ем доме на Кольцова, где произошел взрыв, сообщила пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

В доме, где произошел взрыв, коммунальники оперативно меняют разбитые окна. Фото: Мингорисполком.

- Городскими службами устраняются последствия взрыва и пожара в многоэтажном доме на улице Кольцова. В понедельник, 15 июня, до конца дня вместо разбитых окон вставят новые. Еще планируем заменить новыми выпавшие или треснувшие стеклопакеты в нескольких квартирах. В порядок приведем и входную дверь в подъезд, - сообщили в пресс-службе.

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Пострадавшего во время взрыва мужчину доставили в больницу (подробности).