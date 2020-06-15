Хотел сложить удилище и коснулся линии электропередач. В Слуцком районе погиб рыбак

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Трагедией закончилась рыбалка для жителя Слуцкого района. Мужчина погиб, когда коснулся линии электропередач удочкой, пытаясь ее сложить. Об обстоятельствах трагедии рассказывает Телеграм-канал Белэнерго.

Энергетики получили сигнал об отключении линии. Когда сотрудники делали обход территории предполагаемого обрыва линии, оказалось, что недалеко от деревни Большое Быково в месте пересечения линии электропередач с рекой Сивельга погиб человек. Это произошло 12 июня.

- Двое друзей возвращались с рыбалки и уже шли к машине. Автомобиль был припаркован в охранной зоне электропередач. Мужчины шли с удочками в руках. Один из них, складывая удилище, случайно коснулся провода и получил смертельный удар током, - рассказали в Белэнерго.

По факту гибели мужчины ведется проверка. Недалеко от места, где мужчины ловили рыбу, были установлены плакаты, предупреждающие об опасности, уточнили на предприятии.

Энергетики напоминают: ловить рыбу под воздушными линиями электропередач нельзя! Запрещено проходить под проводами с поднятой вверх разложенной удочкой. Нужно обращать внимание на запрещающие плакаты, установленные там, где воздушные ЛЭП проходят через водоемы, и соблюдать их требования.

В Бресте рыбак погиб, когда отправился вплавь за удочкой, которая выпала у него из рук. Мужчина был нетрезв.