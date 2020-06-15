В одном из поселков Ивацевичского района ввели карантин на два месяца из-за бешеной лисы

Лиса, которая прогулялась по курятникам в Ивацевичском районе, оказалась бешеной. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

О ЧП, произошедшем в поселке Зеленый Бор, что в Ивацевичском районе, проинформировала belta.by со ссылкой на Сергея Шиманчика, ведущего ветеринарного врача-эпизоотолога райветстанции.

Как стало известно, в ветстанцию обратились сельчане и рассказали, что в поселке в несколько курятников «заглянула» лиса. Местному охотнику разрешили застрелить непрошеную лесную гостью. Затем биоматериалы убитого животного проверили в Брестской областной ветлаборатории, где подтвердился диагноз - бешенство.

- Это первый случай бешенства на территории Ивацевичского района в 2020 году. Районный исполком принял решение на два месяца, начиная с 12 июня, ввести в поселке карантин по бешенству. Зонально в Зеленом Бору были проведены дезинфекции, идет массовая вакцинация собак и кошек, - уточнил представитель райветстанции.

Карантин в поселке снимут, если за два месяца новых случаев бешенства не будет ни среди диких, ни среди домашних животных. В противном случае его продлят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пинском районе в заброшенном доме нашли бешеную лесу

В деревне ввели карантин на два месяца (подробности).

Под Оршей, как ни в чем ни бывало, прогуливается зубр

Местные жители шутят: природа настолько очистилась (видео; подробности).