2020-06-15T17:21:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В одном из поселков Ивацевичского района ввели карантин на два месяца из-за бешеной лисы

Больное животное застрелил местный охотник и отвез в санстанцию
Надежда БУТОВИЧ
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Лиса, которая прогулялась по курятникам в Ивацевичском районе, оказалась бешеной. Фото: pixabay.com.Лиса, которая прогулялась по курятникам в Ивацевичском районе, оказалась бешеной. Фото: pixabay.com.
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О ЧП, произошедшем в поселке Зеленый Бор, что в Ивацевичском районе, проинформировала belta.by со ссылкой на Сергея Шиманчика, ведущего ветеринарного врача-эпизоотолога райветстанции.

Как стало известно, в ветстанцию обратились сельчане и рассказали, что в поселке в несколько курятников «заглянула» лиса. Местному охотнику разрешили застрелить непрошеную лесную гостью. Затем биоматериалы убитого животного проверили в Брестской областной ветлаборатории, где подтвердился диагноз - бешенство.

- Это первый случай бешенства на территории Ивацевичского района в 2020 году. Районный исполком принял решение на два месяца, начиная с 12 июня, ввести в поселке карантин по бешенству. Зонально в Зеленом Бору были проведены дезинфекции, идет массовая вакцинация собак и кошек, - уточнил представитель райветстанции.

Карантин в поселке снимут, если за два месяца новых случаев бешенства не будет ни среди диких, ни среди домашних животных. В противном случае его продлят.

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