2020-06-15T17:39:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мусоровоз насмерть задавил пенсионерку. Кто-нибудь это видел? Следователи ищут свидетелей

Женщина переходила дорогу, когда мусоровоз начал движение от баков
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку. СК ищет свидетелей. Фото: Следственный комитет.Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку. СК ищет свидетелей. Фото: Следственный комитет.
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Трагедия случилась сегодня, 15 июня, во дворе одного из домов по улице Крупской в Минске. Под колесами мусоровоза погибла пожилая женщина.

По размещенной в Телеграм-канале Следственного комитета информации, мусоровоз загрузил мусор из баков и уже начал движение, чтобы отъехать от них. В это время пенсионерка переходила проезжую часть. Спецавтомобиль наехал на нее. Пожилая женщина умерла от полученных травм.

За рулем водителя мусоровоза был 49-летний водитель. Погибшей был 81 год.

Следователи допрашивают свидетелей, вместе с сотрудниками ГАИ И ГКСЭ осматривают место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

- Просим граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19, - обращаются следователи к возможным свидетелям ДТП.

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