В Минске мужчина утонул в водоеме: он выпивал с братьями на берегу, а потом решил освежиться

Братья не смогли точно вспомнить, сколько времени он провел под водой прежде, чем они спохватились

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39-летний мужчина утонул 15 июня в Минске в городском водоеме в районе улицы Берута. Как сообщает belta.by со ссылкой на городское управление МЧС, мужчина вместе с братьями – родным и двоюродным – пил спиртное на берегу водоема, а потом решил освежиться. Братья не смогли объяснить спасателям, сколько времени он находился под водой прежде, чем они спохватились.

Когда приехали сотрудники МЧС, на поверхности водоема никого не было. К поискам приступили водолазы. Тело нашли в 12 метрах от берега на двухметровой глубине. Мужчину пытались реанимировать, но было уже поздно. Смерть констатировали в 15.14.

Спасатели напоминают: купаться в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено!