Сперва административка, дальше – уголовка! Украл в магазине бутылку вина, а при задержании ударил милиционера

Правоохранители нашли подозреваемого в течении нескольких минут недалеко от торговой точки

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В Бобруйске в одном из торговых объектов ночью сработала сигнализация. Местный отдел Департамента охраны МВД приехал к магазину. От продавца они узнали, что одним из вечерних посетителей была похищена бутылка вина. После этого он скрылся.

Вор не успел далеко убежать. В кратчайший срок, рядом с магазином он был найден. Это оказался 32-летний бобруйчанин. К тому же он был в «стельку» пьян. На требование правоохранителей поехать для разбирательства в отдел он отвечал отказами. К тому же, когда его задерживали, он ударил милиционера, сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В отношении фигуранта следователи составили административный протокол за мелкое хищение.

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